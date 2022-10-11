Парламент Эстонии предложил признать Россию страной - спонсором терроризма

Депутаты парламента Эстонии представили проект резолюции, осуждающей присоединение к России новых регионов, а также предлагающей объявить РФ страной — спонсором терроризма. Об этом сообщается на сайте парламента республики.

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Уточняется, что проект резолюции в высший законодательный орган Эстонии передали 85 его депутатов. 11 октября комиссия по иностранным делам должна подготовить его к отправке на пленарное заседание для обсуждения и голосования.

Согласно документу, парламент Эстонии «жестко осуждает» действия РФ на Украине. В нем также сказано, что республика никогда не признает «нарушение территориальной целостности Украины» в результате «проведения сфальсифицированных референдумов».

В проекте также заявляется, что парламент поддерживает требование лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН, а также призывает страны Евросоюза к единству в применении экономических санкций против РФ и Белоруссии.