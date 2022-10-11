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1 час назад

Эксперт назвал последствия массированных ударов по Украине

Мария Иванова

Продолжение массированных ударов по критической инфраструктуре Украины может парализовать систему обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также усложнить управление государством. Как сообщает РИА Новости, такое мнение высказал бывший заместитель главы МЧС РФ Михаил Фалеев.

Эксперт подчеркнул, что вследствие продолжающихся ударов энергосистема Украины не разрушена полностью и многие объекты можно отремонтировать.

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«Однако ущерб от ударов ощутим, и при их продолжении можно добиться паралича в системе обеспечения военных действий со стороны Украины», — сказал Фалеев.

Результаты массированных ударов можно рассматривать в нескольких аспектах, считает экс-замглавы МЧС. В первую очередь, они привели к нарушениям в производстве и ремонте военной техники, а также к остановке железнодорожных перевозок. Кроме того, атаки вызвали ощутимые социальные последствия за счет нарушения жизнеобеспечения значительной части населения. Это оказывает психологическое давление и усложняет управление государством.

«Далее, они демонстрируют возможности Вооруженных сил России и эффективно воздействуют на объекты по всей территории Украины», — заключил Фалеев.

Напомним, что 10 октября на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу — местные СМИ сообщали о взрывах на объектах критической инфраструктуры по всей стране. Позднее президент РФ Владимир Путин заявил, что это был массированный удар, целью которого стали энергетическая инфраструктура, объекты военного управления и связи Украины. 11 октября Вооруженные силы РФ продолжили удары по военным и инфраструктурным объектам.

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