Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что задачи развертываемой группировки войск республики и России сугубо оборонительные, направлены на реагирование на обстановку вблизи границ.

По его словам, задачи Региональной группировки войск исключительно оборонительные, а все проводимые в настоящий момент мероприятия направлены на адекватное реагирование на действия вблизи границ Белоруссии, передает РИА «Новости».

Хренин подчеркнул, что сама региональная группировка войск представляет собой сложный состоящий из множества составляющих организм. По словам министра обороны Белоруссии, на протяжении времени функционирования этого оборонного компонента Союзного государства отрабатывались различные варианты его применения и развертывания. Либо поэтапное развертывание в соответствии с обстановкой, либо одновременное развертывание всех систем в случае явной угрозы.

Министр добавил, что, исходя из возникающих угроз, может проводиться перегруппировка для прикрытия различных направлений.