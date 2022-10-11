Британские шпионы оценили риск ядерного конфликта на Украине

Директор британского Центра правительственной связи (GCHQ) Джереми Флеминг заявил, что не видит никаких признаков подготовки России к применению ядерного оружия на Украине. Об этом сообщает The Guardian.
По словам Флеминга, президент РФ Владимир Путин до сих пор придерживался установленной доктрины о неприменении ядерного оружия.
Флеминг пообещал, что GCHQ (спецслужба, ответственная за ведение радиоэлектронной разведки) будет отслеживать признаки изменения ситуации.
«Я надеюсь, что мы увидим индикаторы в том случае, если они начнут идти по этому пути», - заявил Флеминг.
Он также выразил уверенность, что Путин обеспокоен угрозой эскалации конфликта и именно поэтому «не прибегает к другим формам» боевых действий.
Объявляя частичную мобилизацию, Путин обвинил Запад и Украину в «ядерном шантаже». К ядерному шантажу он отнес обстрелы Запорожской АЭС, а также заявления стран НАТО «о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения - ядерного оружия».
Путин заявил, что Россия «также располагает различными средствами поражения» и в случае угрозы территориальной целостности использует «все имеющиеся в ее распоряжении средства».
«Это не блеф», - подчеркнул он.
Президент США Джо Байдена после этого заявил, что мир стал гораздо ближе к Армагеддону, чем когда-либо со времен кубинского кризиса 1962 года.