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11 минут назад

Британские шпионы оценили риск ядерного конфликта на Украине

Мария Иванова

Директор британского Центра правительственной связи (GCHQ) Джереми Флеминг заявил, что не видит никаких признаков подготовки России к применению ядерного оружия на Украине. Об этом сообщает The Guardian.

Британские шпионы оценили риск ядерного конфликта на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Флеминга, президент РФ Владимир Путин до сих пор придерживался установленной доктрины о неприменении ядерного оружия.

Рябков заявил, что Россия никому не угрожает применением ядерного оружия

Флеминг пообещал, что GCHQ (спецслужба, ответственная за ведение радиоэлектронной разведки) будет отслеживать признаки изменения ситуации.

«Я надеюсь, что мы увидим индикаторы в том случае, если они начнут идти по этому пути», - заявил Флеминг.

Он также выразил уверенность, что Путин обеспокоен угрозой эскалации конфликта и именно поэтому «не прибегает к другим формам» боевых действий.

Объявляя частичную мобилизацию, Путин обвинил Запад и Украину в «ядерном шантаже». К ядерному шантажу он отнес обстрелы Запорожской АЭС, а также заявления стран НАТО «о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения - ядерного оружия».

Путин заявил, что Россия «также располагает различными средствами поражения» и в случае угрозы территориальной целостности использует «все имеющиеся в ее распоряжении средства».

«Это не блеф», - подчеркнул он.

Президент США Джо Байдена после этого заявил, что мир стал гораздо ближе к Армагеддону, чем когда-либо со времен кубинского кризиса 1962 года.

В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,НАТО,
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