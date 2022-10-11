Председатель КНР выступил за развитие отношений Китая и Германии

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера с 50-летием установления дипломатических отношений между двумя государствами, сообщается на сайте МИД Китая. По информации ведомства, в поздравительной телеграмме глава Китая указал на важность вывода китайско-германского взаимодействия на новый уровень.

«Придаю большое значение развитию китайско-германских отношений и готов работать с президентом Штайнмайером, чтобы <…> вывести китайско-германское всестороннее стратегическое партнерство на новый уровень на благо наших стран и народов», — говорится в тексте.

Как отметил Си Цзиньпин, Пекин и Берлин в течение полувека сотрудничают друг с другом с учетом взаимного уважения. Председатель КНР также подчеркнул, что оба государства смогли достичь совместных успехов на международной арене и поспособствовали развитию мирового сообщества.