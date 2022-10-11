Белоруссия начала проверку вооруженных сил

В Белоруссии по поручению президента республики Александра Лукашенко началась проверка вооруженных сил, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны республики.
«С 11 октября госсекретариат совета безопасности Республики Беларусь в соответствии с поручением президента проводит проверку вооруженных сил Беларуси. Она охватывает наиболее важные вопросы проверки готовности к выполнению задач», - говорится в сообщении.
Ранее Лукашенко заявлял, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск.
Накануне министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что задачи развертываемой группировки войск республики и России носят сугубо оборонительный характер.
До этого Совет министров Белоруссии одобрил и поручил подписать проект меморандума о взаимопонимании с Россией в сфере обеспечения биологической безопасности.