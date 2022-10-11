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8 минут назад

Орбан завел твиттер и посетовал на отсутствие Трампа в соцсети

Мария Иванова

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан завел страницу в Twitter и удивился, что в соцсети нет экс-президента США Дональда Трампа. Об этом он написал в одном из твитов.

Орбан завел твиттер и посетовал на отсутствие Трампа в соцсети
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«После моего первого дня в Twitter у меня в голове один вопрос. Где мой хороший друг Дональд Трамп?» - написал он.

В январе 2021 года Twitter «навечно» заблокировал страницу Трампа. В компании объяснили блокировку «риском дальнейшего подстрекательства к насилию». Речь идет о твитах Трампа, написанных на фоне беспорядков в Вашингтоне и штурма Капитолия.

Сторонники Трампа тогда ворвались в Капитолий, где члены Конгресса должны были утвердить итоги президентских выборов, на которых одержал победу демократ Джо Байден.

Основатель Space X и Tesla Илон Маск, планировавший купить Twitter, называл вечную блокировку Трампа ошибкой.

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