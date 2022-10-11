Президент Молдавии Майя Санду осудила пролет российских ракет над Молдавией, назвав это нарушением нейтралитета страны, сообщает «Интерфакс».
«Мы уважаем территориальную целостность и суверенитет других стран и требуем, чтобы наши границы также уважались. [Три ракеты — «Газета.Ru»] незаконно пересекли воздушное пространство Молдавии над районами левобережья Днестра, Флорешть и Сорока», — заявила Санду.
Она добавила, что это является нарушением нейтралитета Молдавии.
Ранее министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил, что ПВО страны наблюдала полет российских ракет, которые в понедельник, 10 октября, поразили объекты критической инфраструктуры на территории Украины, однако сразу вычислила, что их цели находятся за пределами страны.
Он добавил, что Молдавия «не является объектом» специальной военной операции России «благодаря мужеству и самоотверженности народа Украины».