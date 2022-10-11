Санду осудила пролет российских ракет над Молдавией

«Мы уважаем территориальную целостность и суверенитет других стран и требуем, чтобы наши границы также уважались. [Три ракеты — «Газета.Ru»] незаконно пересекли воздушное пространство Молдавии над районами левобережья Днестра, Флорешть и Сорока», — заявила Санду.