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42 минуты назад

Санду осудила пролет российских ракет над Молдавией, назвав это нарушением нейтралитета

Газета.Ru

Президент Молдавии Майя Санду осудила пролет российских ракет над Молдавией, назвав это нарушением нейтралитета страны, сообщает «Интерфакс».

Санду осудила пролет российских ракет над Молдавией
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мы уважаем территориальную целостность и суверенитет других стран и требуем, чтобы наши границы также уважались. [Три ракеты — «Газета.Ru»] незаконно пересекли воздушное пространство Молдавии над районами левобережья Днестра, Флорешть и Сорока», — заявила Санду.

Она добавила, что это является нарушением нейтралитета Молдавии.

Ранее министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил, что ПВО страны наблюдала полет российских ракет, которые в понедельник, 10 октября, поразили объекты критической инфраструктуры на территории Украины, однако сразу вычислила, что их цели находятся за пределами страны.

Он добавил, что Молдавия «не является объектом» специальной военной операции России «благодаря мужеству и самоотверженности народа Украины».

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