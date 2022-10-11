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17 минут назад

Российское посольство в Берлине закидали баллонами с краской

Никита Бородкин

Здание российского посольства в Берлине забросали баллонами и бутылками с краской. Об этом сообщает РИА Новости.

Российское посольство в Берлине закидали баллонами с краской
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации полиции, на которую ссылается агентство DPA, поздним вечером 10 октября несколько человек подошли к ограде и начали кидать в здание бутылки и баллоны с красной краской, которая попала на ворота и перила здания.

В инциденте никто не пострадал. Сотрудники уже удалили водорастворимую краску. Расследованием происшествия занялась немецкая полиция.

Напомним, что посольство России в Кишиневе заявило о нападении на здание дипмиссии. 7 октября неизвестные попытались проникнуть в здание, а на ограждение нанесли оскорбительные надписи. Кроме того, здание было повреждено взрывами петард.

Российская сторона назвала случившееся «враждебной выходкой» и направила ноту в МИД Молдавии. По мнению представителей посольства, это произошло «при попустительстве властей».

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