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Крупный украинский производитель руды остановил работу

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Один из крупнейших производителей железной руды на Украине - компания Ferrexpo - приостановила работу из-за проблем с поставками электроэнергии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Лондонской фондовой биржи.

Основные активы компании расположены в Полтавской области, инфраструктура которой стала одной из целей российского массированного удара. В Ferrexpo заявили, что сейчас компания имеет достаточный для удовлетворения спроса объем продукции, находящейся на складах или «в пути». Если логистические коридоры останутся доступными, Ferrexpo рассчитывает выполнить ожидаемые объемы продаж.

Байдена призвали одуматься после обещания Зеленскому

Президент США Джо Байден пообещал главе Украины Владимиру Зеленскому дополнительную военную помощь, «включая передовые системы противовоздушной обороны», сообщает Die Welt. Читатели газеты заявили, что «мистер Байден массово сокращает славянское население», и призвали его «одуматься».

«Разве США не могут просто продолжать нести демократию в африканские государства (как когда-то помпезно обещали) и держаться подальше от Европы?» - написал в комментариях к статье Reinhold K. Lee J. добавил, что «этот спор был бы давно решен, если бы США остались в стороне».

Зачем Байден говорит о «ядерном Армагеддоне»

Украинский кризис на наших глазах становится все более непредсказуемым: сначала на Крымском мосту прогремел смертоносный взрыв, затем по инфраструктуре Украины был нанесен массированный удар. Сам конфликт превратился из пороховой бочки в ядерный реактор из-за «определенных сил, раздувающих пламя», пишет китайская газета Global Times.

На прошлой неделе президент США Джо Байден заявил, что риск «ядерного Армагеддона» является самым высоким за последние 60 лет. По версии газеты, слова Байдена - удар по общественному мнению о России, попытка настроить мир против России и спровоцировать Москву. Провоцировать до предела, а потом возлагать ответственность на другую сторону - вот что делают США, так привыкшие быть хулиганами, считает Global Times.

Украина захотела оборонительное оружие вместо наступательного

После массированного удара России Украина изменила список своих пожеланий по поставкам американского оружия - теперь в первую очередь Киев хочет оборонительные вооружения. Об этом рассказал Foreign Policy.

Украинский депутат Руслан Стефанчук направил в Конгресс письмо с призывом «уделить первоочередное внимание» поставкам зенитно-ракетных комплексов NASAMAS, а также противоракетных, минометных и артиллерийских систем. Теперь оборонительные вооружения поднялись в списке приоритетов украинских военных, опередив реактивные системы залпового огня, истребители и ракетные системы дальнего действия, которые Киев требовал в течение нескольких месяцев.

Великобритания задумала ограничить доходы энергопроизводителей

Великобритания планирует ограничить доходы производителей возобновляемой энергии, чтобы сделать электричество более дешевым для домашних хозяйств. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.