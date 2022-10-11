В Евросоюзе обсуждают девятый пакет санкций против России

Страны-члены Евросоюза обсуждают введение очередного, девятого пакета антироссийских санкций, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС.

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По его словам, идет «обсуждение нового раунда санкций против России после очередной эскалации» 10 октября.

Он уточнил, что введение потолка цен на российский газ пока не рассматривалось.

В связи с началом 24 февраля российской спецоперации на Украине ряд стран ввели против РФ масштабные санкции.