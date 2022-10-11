МИД Франции выступил против изоляции России

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила о необходимости сохранять каналы связи с Москвой и выступила против попыток изоляции России . Ее слова приводит телеканал BFMTV.

«Сохранение контактов диктует и нахождение в зоне боевых действий атомной электростанции», — подчеркнула Колонна, напомнив, что Россия всегда будет соседом Франции.

При этом, по ее словам, Париж намерен продолжать поставлять оружие Украине и «наращивать военную помощь».

Ранее экс-кандидат в президенты Франции, лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что санкции против России «не работают и контрпродуктивны», и из-за них французам предстоит трудная зима. По мнению политика, вводившие санкции лидеры ЕС «застыли в холодной войне» и находятся под влиянием США и НАТО. При этом в Европе пытаются игнорировать роль России в мировом порядке, считает она.