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32 минуты назад

МИД Франции выступил против изоляции России

Алиса Селезнёва

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила о необходимости сохранять каналы связи с Москвой и выступила против попыток изоляции России. Ее слова приводит телеканал BFMTV.

МИД Франции выступил против изоляции России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Важно иметь канал связи с [президентом России] Владимиром Путиным», - подчеркнула она.

По мнению главы МИД Франции, изоляция России была бы «худшей политикой».

«Сохранение контактов диктует и нахождение в зоне боевых действий атомной электростанции», — подчеркнула Колонна, напомнив, что Россия всегда будет соседом Франции.

При этом, по ее словам, Париж намерен продолжать поставлять оружие Украине и «наращивать военную помощь».

Ранее экс-кандидат в президенты Франции, лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что санкции против России «не работают и контрпродуктивны», и из-за них французам предстоит трудная зима. По мнению политика, вводившие санкции лидеры ЕС «застыли в холодной войне» и находятся под влиянием США и НАТО. При этом в Европе пытаются игнорировать роль России в мировом порядке, считает она.

В мире,Владимир Путин,НАТО,ЕС,
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