Власти Финляндии рекомендовали гражданам запастись таблетками йода

«В случае радиационной угрозы рекомендуется принимать йод, прежде всего, лицам моложе 40 лет и беременным женщинам, независимо от возраста», — заявила сотрудница ведомства Элина Асола.

Власти обратили внимание жителей Финляндии на то, что «основным способом защиты от радиации остаётся укрытие, а йод служит второстепенной мерой». Они посоветовали пополнить запас медикаментов во всех общественных местах, включая офисы, а также в бомбоубежищах.