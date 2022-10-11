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36 минут назад

Власти Финляндии рекомендовали гражданам запастись таблетками йода

Говорит Москва

С таким призывом выступило министерство социальных дел и здравоохранения республики.

Власти Финляндии рекомендовали гражданам запастись таблетками йода
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В случае радиационной угрозы рекомендуется принимать йод, прежде всего, лицам моложе 40 лет и беременным женщинам, независимо от возраста», — заявила сотрудница ведомства Элина Асола.

Власти обратили внимание жителей Финляндии на то, что «основным способом защиты от радиации остаётся укрытие, а йод служит второстепенной мерой». Они посоветовали пополнить запас медикаментов во всех общественных местах, включая офисы, а также в бомбоубежищах.

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