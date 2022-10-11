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18 минут назад

Мэр Львова заявил о взрывах в городе и проблемах с электроэнергией

Никита Бородкин

Мэр Львова Андрей Садовой рассказал, что в городе прогремели взрывы. Как сообщает РИА Новости, сейчас в городе наблюдаются проблемы с электроэнергией.

Мэр Львова заявил о взрывах в городе и проблемах с электроэнергией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что 11 октября на всей территории Украины дважды объявляли воздушную тревогу. Сообщалось об атаке на Ладыжскую ТЭС в Винницкой области, а также о взрывах в Одесской, Киевской, Хмельницкой, Ровенской областях и в Очакове, Николаеве, Кривом Роге, Ровно и Виннице.

Накануне, 10 октября, сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Кривом Роге, Виннице, Ивано-Франковской и Ровенской областях.

Позднее президент РФ Владимир Путин заявил, что это был массированный удар, целью которого стали энергетическая инфраструктура, объекты военного управления и связи Украины. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказывал, что в восьми регионах были повреждены 11 важных инфраструктурных объектов.

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