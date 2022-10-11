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21 минуту назад

В Винницкой области сообщили о повреждении оборудования ТЭС

Алиса Селезнёва

Повреждено энергетическое оборудование Ладыжинской ТЭС в Винницкой области, обошлось без жертв. Об этом со ссылкой на пресс-службу тепловой электростанции пишет ТАСС.

В Винницкой области сообщили о повреждении оборудования ТЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сегодня на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось об атаке на Ладыжскую ТЭС в Винницкой области, взрывах на инфраструктурных объектах Запорожья, а также в Одесской, Киевской, Хмельницкой, Ровенской областях и в Кривом Роге.

По данным пресс-службы Ладыжинской ТЭС на электростанции есть повреждения.

«Повреждено энергетическое оборудование. К счастью, обошлось без жертв. В настоящее время в целях безопасности на объекте находится критически необходимый персонал. Работники находятся в укрытиях», - отметили в пресс-службе.

Там также уточнили, что оценка и восстановление оборудования будут проведены, когда нормализуется «ситуация в сфере безопасности».

При этом «Известия» опубликовали кадры с места взрыва на ТЭС. На них видны разрушенные здания и сотрудники экстренных служб, которые оценивают повреждения.

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