В Винницкой области сообщили о повреждении оборудования ТЭС

Повреждено энергетическое оборудование Ладыжинской ТЭС в Винницкой области, обошлось без жертв. Об этом со ссылкой на пресс-службу тепловой электростанции пишет ТАСС.

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Сегодня на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось об атаке на Ладыжскую ТЭС в Винницкой области, взрывах на инфраструктурных объектах Запорожья, а также в Одесской, Киевской, Хмельницкой, Ровенской областях и в Кривом Роге.

По данным пресс-службы Ладыжинской ТЭС на электростанции есть повреждения.

«Повреждено энергетическое оборудование. К счастью, обошлось без жертв. В настоящее время в целях безопасности на объекте находится критически необходимый персонал. Работники находятся в укрытиях», - отметили в пресс-службе.

Там также уточнили, что оценка и восстановление оборудования будут проведены, когда нормализуется «ситуация в сфере безопасности».