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21 минуту назад

Германия не рассчитывает на поставки российского газа в ближайшее время

Газета.Ruиещё 1

Хранилища газа в ФРГ заполнены на 95% и не стоит ожидать поставок из России в ближайшем будущем. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время конференции, передает Reuters.

Германия не рассчитывает на поставки российского газа в ближайшее время
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Шольца, несмотря на отсутствие поставок газа из России, Германия сможет пережить трудности, которые могут возникнуть в период зимы.

«Я рад сказать, что если мы все продолжим адаптироваться к изменившейся ситуации с электроэнергией — граждане, компании и политики — тогда мы благополучно переживем эту зиму»,—отметил политик.

8 октября Шольц заявил, что Германия собирается обсудить с Норвегией, США и другими поставщиками газа возможность снижения цен на поставки голубого топлива в Европу. По его словам, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сообщил, что Осло открыт к такому диалогу.

До этого директор третьего европейского департамента Министерства иностранных дел России Олег Тяпкин заявил, что в РФ допускают полный отказ Германии от импорта российского газа в течение ближайших двух лет, но это может привести к экономическому кризису в ФРГ. По мнению Тяпкина, на фоне высоких цен на энергию будущее экономики Германии находится в опасности.

В мире,Олаф Шольц,МИД России,
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