Украинские СМИ: в Павлограде и Днепропетровской области прогремели взрывы

Украинские СМИ сообщают о взрыве в Павлограде в Днепропетровской области. Об этом пишет РИА Новости.
По предварительным данным, работает система противовоздушной обороны.
Напомним, что утром 11 октября на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось об атаке на Ладыжскую ТЭС в Винницкой области, а также о взрывах в Одесской, Киевской, Хмельницкой, Ровенской областях и в Очакове, Николаеве, Кривом Роге, Ровно и Виннице. Позднее по всей Украине во второй раз за день объявили воздушную тревогу.
Накануне, 10 октября, сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Кривом Роге, Виннице, Ивано-Франковской и Ровенской областях. Позднее президент РФ Владимир Путин заявил, что это был массированный удар, целью которого стали энергетическая инфраструктура, объекты военного управления и связи Украины.