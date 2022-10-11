Украинские СМИ: в Павлограде и Днепропетровской области прогремели взрывы

Напомним, что утром 11 октября на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось об атаке на Ладыжскую ТЭС в Винницкой области, а также о взрывах в Одесской, Киевской, Хмельницкой, Ровенской областях и в Очакове, Николаеве, Кривом Роге, Ровно и Виннице. Позднее по всей Украине во второй раз за день объявили воздушную тревогу.