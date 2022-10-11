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28 минут назад

Украинские СМИ: в Павлограде и Днепропетровской области прогремели взрывы

Никита Бородкин

Украинские СМИ сообщают о взрыве в Павлограде в Днепропетровской области. Об этом пишет РИА Новости.

Украинские СМИ: в Павлограде и Днепропетровской области прогремели взрывы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По предварительным данным, работает система противовоздушной обороны.

Напомним, что утром 11 октября на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось об атаке на Ладыжскую ТЭС в Винницкой области, а также о взрывах в Одесской, Киевской, Хмельницкой, Ровенской областях и в Очакове, Николаеве, Кривом Роге, Ровно и Виннице. Позднее по всей Украине во второй раз за день объявили воздушную тревогу.

Накануне, 10 октября, сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Кривом Роге, Виннице, Ивано-Франковской и Ровенской областях. Позднее президент РФ Владимир Путин заявил, что это был массированный удар, целью которого стали энергетическая инфраструктура, объекты военного управления и связи Украины.

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