Представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что федеральное правительство остро осудило сегодняшние ракетные удары по Украине, где было более 40 ракетных ударов утром по нескольким городам, передает РИА «Новости».

Зеленский рассказал Шольцу о ситуации в Киеве. Шольц заверил президента Украины в поддержке Германии, так же как и других государств G7. Канцлер добавил, что Берлин будет делать все, чтобы мобилизировать дополнительную помощь Украине, прежде всего, для восстановления поврежденной гражданской инфраструктуры.

Готовность расширить военную поддержку Украины подтвердил также и Макрон, передает ТАСС.

По данным представителя Елисейского дворца, Макрон выразил «чрезвычайную озабоченность» в связи с развитием ситуации.

«Президент республики заявил, что Франция готова увеличить свою военную поддержку», – отметили в Елисейском дворце.

В МИД Франции призвали граждан страны, находящихся на Украине, «оставаться в своих домах».

«Рекомендуем воздержаться от любых поездок», – указали в ведомстве.

Напомним, Зеленский заявил, что договорился с Шольцем о проведении срочной встречи G7, на которой он собирается выступить.

Президент США Джо Байден выступил с осуждением массированного удара со стороны России по объектам на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Нынешние атаки лишь укрепляют нашу приверженность тому, чтобы стоять с народом Украины столько, сколько требуется. Вместе с нашими союзниками и партнерами мы продолжим навязывать России издержки за ее агрессию», – заявил Байден.

Американский лидер также добавил, что Россия несет ответственность за «зверства и военные преступления».

По его словам, власти США настроены «привлечь Путина и Россию к ответственности», а также «предоставлять поддержку, необходимую украинским силам».

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил массированные ракетные удары российских войск по инфраструктурным объектам и городам Украины и назвал это «неприемлемой эскалацией». Об этом сообщил его официальный представитель при организации Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости.

«Генеральный секретарь глубоко потрясен сегодняшними крупномасштабными ракетными ударами Вооруженных сил Российской Федерации по городам на территории Украины, которые, как сообщается, привели к значительным разрушениям в жилых районах и повлекли гибель и ранения десятков людей», — передал слова генсека представитель.

Он также добавил, что генсек считает эти обстрелы еще одной «неприемлемой эскалацией» ситуации, и выразил соболезнования всем пострадавшим в ходе обстрелов.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на своей странице в Twittter осудил массированный ракетный удар России по объектам инфраструктуры Украины. Он пообещал, что альянс продолжит поддерживать Киев.

Йенс Столтенберг пояснил, что в понедельник, 10 октября, провел телефонные переговоры с главой внешнеполитического ведомства Украины Дмитрием Кулебой.

Генсек НАТО заявил, что осудил ракетные удары России по объектам инфраструктуры. Кроме того, он пообещал «мужественному украинскому народу» дальнейшую поддержку.

Он добавил, что организация будет оказывать Киеву помощь «столько, сколько потребуется».

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил атаки на Киев и сообщил, что Евросоюз отправляет Украине дополнительную военную помощь.

Wikipedia

"Я осуждаю их (атаки на Киев - прим. ТАСС) самым решительным образом. Мы поддерживаем Украину. Дополнительная военная поддержка со стороны ЕС уже в пути", - написал он в понедельник в Twitter.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс провела в понедельник телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, обсудив с ним ракетные удары РФ по инфраструктурным объектам в республике.

"Премьер-министр заявила, что это признак украинского успеха и увеличивающегося отчаяния [президента РФ Владимира] Путина. Премьер-министр подчеркнула, что Великобритания полностью поддерживает президента Зеленского и Украину", - говорится в заявлении, распространенном канцелярией главы правительства Соединенного Королевства.

В нем указывается, что 11 октября состоится экстренная встреча лидеров стран Группы семи в онлайн-формате, на которой также будет присутствовать Зеленский.

Собеседники "согласились, что мероприятие предоставляет важную возможность еще раз подтвердить единый подход в отношении осуждения недостойной кампании Путина", отмечается в сообщении.

Удары, нанесенные Россией по инфраструктуре в Киеве и других регионах Украины, являются неприемлемой эскалацией. Об этом в Twitter заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.

«Бомбардировка Киева и гражданских объектов во многих других города [Украины] — акт предосудительной агрессии со стороны России. Это неприемлемая эскалация насилия, которая укрепляет решимость Бельгии поддерживать народ Украины и его мужественную борьбу за свободную и суверенную нацию», — написал политик.

Индийская сторона обеспокоена эскалацией конфликта на Украине и считает, что такое развитие событий не отвечает ничьим интересам. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении официального представителя МИД Индии Ариндама Багчи.

"Индия глубоко обеспокоена эскалацией конфликта на Украине, в том числе ударами по инфраструктуре и гибелью мирных жителей. Повторяем, что эскалация боевых действий не отвечает ничьим интересам. Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий и безотлагательному возвращению на путь дипломатии и диалога. Индия готова поддержать все такие усилия, направленные на деэскалацию", - говорится в заявлении.

В тексте также отмечается, что Индия с самого начала конфликта "последовательно утверждала, что мировой порядок основан на принципах Устава ООН, международного права и уважении суверенитета и территориальной целостности всех государств".

Молдавия не намерена закрывать свое воздушное пространство после того, как через него пролетели российские ракеты в сторону Украины. Об этом заявил в понедельник журналистам министр обороны республики Анатолий Носатый по итогам совместного заседания с представителями управления гражданской авиации.

"Было принято решение продолжить мониторинг. Воздушное пространство Республики Молдова останется открытым. Все авиарейсы продолжат осуществляться согласно программам", - сказал он.

В понедельник молдавское Минобороны сообщило, что утром российские крылатые ракеты пролетели через воздушное пространство республики. В ведомстве считают, что они были запущены с кораблей в Черном море по целям на Украине. В Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии для объяснений был вызван посол РФ Олег Васнецов.

Молдавский парламент 24 февраля ввел режим чрезвычайного положения из-за ситуации на Украине. В тот же день республика закрыла свое воздушное пространство. В марте власти приняли решение открыть узкий воздушный коридор из кишиневского международного аэропорта в направлении Румынии для пассажирских и транспортных самолетов.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид в понедельник подверг критике нанесение ВС РФ ракетных ударов по городам Украины.

"Я решительно осуждаю российские атаки на мирное население в Киеве и других городах по всей Украине. Я шлю наши искренние соболезнования семьям погибших и украинскому народу", - написал израильский премьер в Twitter.

Италия осуждает ракетные удары по целям в ряде украинских городов и подтверждает поддержку Киеву, расценивая при этом действия РФ как неоправданные. Об этом заявил в понедельник МИД страны.

"Италия потрясена ракетными ударами по центру Киева и другим украинским городам сегодня утром. Мы подтверждаем нашу непоколебимую и твердую поддержку Украине и ее народу, а также выражаем решительное осуждение действиям, которые усугубляют ответственность РФ в контексте ее неоправданной агрессии", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Лидер победившей на парламентских выборах в Италии партии "Братья Италии" Джорджа Мелони, наиболее вероятный будущий премьер-министр, заявила, что последние события "еще больше изолируют Россию", а также укрепляют стремление Италии "защищать тех, кто борется за свою свободу".

Бывший премьер-министр Джузеппе Конте, лидер "Движения "5 звезд", которое выступает против отправки нового оружия Киеву, призвал Европу "взять в свои руки ситуацию и остановить это безумие из атак, мести, военных действий, которые называются войной". Конте - один из главных сторонников проведения международной мирной конференции. Он также поддерживает организацию крупной мирной манифестации в Риме, которая планируется в конце этого месяца - в начале следующего.

Министры иностранных дел Латвии и Литвы Эдгарс Ринкевичс и Габриелюс Ландсбергис призвали увеличить поставки оружия на Украину в ответ на ракетные удары. Об этом пишет РИА Новости.

«Необходимо больше поставок оружия Украине», — написал Ринкевичс в Twitter.

«Больше оружия, не только слов», — написал в Twitter Ландсбергис.

Они связали это с обстрелами Киева и Запорожья 10 октября.

Глава МИД Польши Збигнев Рау осудил массированный ракетный удар России по энергетической инфраструктуре Украины и назвал это актом варварства. Об этом польский министр иностранных дел заявил в личном Twitter-аккаунте.

Wikipedia

«Сегодняшние российские бомбардировки украинских городов и мирных жителей — это акт варварства и военное преступление. Россия не может выиграть эту войну. Мы поддерживаем вас, Украина!» — отреагировал глава польского внешнеполитического ведомства.

Реакция Запада на обстрелы Россией украинских городов оказалась несколько вялой ввиду того, что рядовым потребителем информации этот шаг воспринимается как ответ на подрыв Крымского моста. Вместе с тем, нельзя сказать, что реакция ограничится только высказываниями: вероятно увеличение поставок вооружений. Реакцию западных стран на российские удары по территории Украины в разговоре с «Лентой.ру» описал политолог Дмитрий Леви.

«Проблема в том, что в информационном фоне ситуация с реакцией проиграна из-за того, что только недавно был теракт на Крымском мосту. И, что бы ни говорили официальные лица, для рядового потребителя информации, сегодняшние действия России будут объясняться ответным шагом. Так что делать Россию страной-агрессором здесь не получится», — объяснил Леви.

Он добавил, что, хоть реакция западных политиков и оказалась достаточно вялой, она будет продолжаться в течение ближайшей пары недель. Политолог ожидает новые, более жесткие реплики в адрес России, а также поставки нового вооружения.

«Вряд ли со стороны Запада будут какие-то новые яркие идеи. Там в этом вопросе наступил некоторый кризис, ничего нового предложить не получается. Кроме того, проблема Украины становится все менее интересной для граждан. Россия, кстати, могла бы этим воспользоваться, перейдя к каким-то более активным, агрессивным действиям, на которые раньше она не готова была пойти», — допустил Леви.

Власти Китая выразили надежду на снижение эскалации ситуации на Украине на фоне сообщений СМИ о нескольких взрывах в Киеве, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает ТАСС. По ее словам, Пекин продолжает выступать за мирное урегулирование украинского кризиса.

МИД КНР

«Мы обратили на это (взрывы в Киеве. — «Газета.Ru») внимание, Китай надеется на снижение эскалации <…>. Необходимо поддерживать все усилия, содействующие мирному урегулированию ситуации», — отметила Мао Нин.

Как указала представитель МИД КНР, китайская сторона рассчитывает, что украинский вопрос будет решен переговорным путем. Мао Нин также подчеркнула, что Пекин готов продолжать играть конструктивную роль для урегулирования ситуации.

Массированные ракетные удары со стороны России по украинским объектам стали предметом широкого обсуждения в китайском сегменте Интернета. Одной из площадок для комментирования события стал популярный ресурс «Гуаньчачжэ».

Значительное количество комментариев касается причин решительных шагов со стороны Москвы. При этом некоторые пользователи задают вопрос украинским властям, о чем они думали, когда организовывали атаку на Крымский мост, которая послужила причиной для жесткого ответа со стороны России.

Часть аудитории задается вопросом относительно того, почему такие шаги были предприняты российской стороной только сейчас. Некоторые идут еще дальше и пытаются понять причины, по которым Российская армия не наносит удары по европейским и американским колоннам с вооружениями, въезжающим на территорию Украины.

Отдельной темой для обсуждения у китайских пользователей стала роль США в украинском кризисе. Некоторые отметили, что сразу после ударов Владимир Зеленский созвонился с Джо Байденом, у которого наверняка спросил указаний, как действовать дальше.