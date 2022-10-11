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32 минуты назад

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Кривом Роге

Алиса Селезнёва

Украинские СМИ сообщают о новых взрывах в Кривом Роге. Об этом пишет РИА Новости.

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Кривом Роге
Фото: ТАССТАСС

11 октября, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось об атаке на Ладыжскую ТЭС в Винницкой области, а также о взрывах в Одесской, Киевской, Хмельницкой, Ровенской областях и в Кривом Роге.

По информации украинских СМИ, в Кривом Роге снова слышны взрывы.

«Сообщают о взрывах в Кривом Роге и Пятихатках Днепропетровской области», - пишет в своем Telegram-канале «Страна.ua».

Накануне, 10 октября, по всей Украине также была объявлена воздушная тревога, были попадания ракет в том числе и в Днепре, и в Кривом Роге.

Позже президент России Владимир Путин заявил, что целью массированного удара стали энергетическая инфраструктура, объекты военного управления и связи Украины.

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