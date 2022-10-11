В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 62.31EUR 60.80
Войти в почту
31 минуту назад

В Германии раскрыли план Запада по разорению России

Lenta.ru

Запад преследует цель разорить Россию, однако это вряд ли реализуемо. Об этом заявило издание Junge Welt со ссылкой на слова депутата бундестага Севим Дагделен.

В Германии раскрыли план Запада по разорению России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дагделен считает, что НАТО делает все для того, чтобы не допустить перемирия между Россией и Украиной.

В КНР раскрыли настоящие планы США на Украине

«Западная стратегия глупа и безответственна по двум причинам. Во-первых, с каждым днем и с каждой дополнительной поставкой оружия Киеву возрастает опасность перерастания конфликта в третью мировую войну, что неизбежно приведет к ядерному уничтожению Европы. Во-вторых, это просто цинично», — сказала немецкий депутат.

Она также указала, что в первую очередь от экономической войны с Россией страдают сами жители Европы.

«Из-за санкционной политики все немецкое производство, основанное на дешевых и надежных поставках топлива из России, оказалось на кону. Евро падает по отношению к доллару, что приводит к росту цен на энергоносители, а миллионы людей в Европе разорены», — заявила Дагделен.

По ее мнению, Путин не стал изгоем на международной арене, несмотря на все усилия США и ЕС,

Ранее стало известно о планах Британии созвать саммит НАТО после россисйких ударов по Украине. С таким предложением выступила премьер-министр Лиз Трасс, призвав участников альянса к «оставаться непоколебимыми» в поддержке Киева.

В мире,Севим Дагделен,Владимир Путин,НАТО,Бундестаг,ЕС,
48
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители