В Германии раскрыли план Запада по разорению России

Запад преследует цель разорить Россию, однако это вряд ли реализуемо. Об этом заявило издание Junge Welt со ссылкой на слова депутата бундестага Севим Дагделен.
Дагделен считает, что НАТО делает все для того, чтобы не допустить перемирия между Россией и Украиной.
«Западная стратегия глупа и безответственна по двум причинам. Во-первых, с каждым днем и с каждой дополнительной поставкой оружия Киеву возрастает опасность перерастания конфликта в третью мировую войну, что неизбежно приведет к ядерному уничтожению Европы. Во-вторых, это просто цинично», — сказала немецкий депутат.
Она также указала, что в первую очередь от экономической войны с Россией страдают сами жители Европы.
«Из-за санкционной политики все немецкое производство, основанное на дешевых и надежных поставках топлива из России, оказалось на кону. Евро падает по отношению к доллару, что приводит к росту цен на энергоносители, а миллионы людей в Европе разорены», — заявила Дагделен.
Ранее стало известно о планах Британии созвать саммит НАТО после россисйких ударов по Украине. С таким предложением выступила премьер-министр Лиз Трасс, призвав участников альянса к «оставаться непоколебимыми» в поддержке Киева.