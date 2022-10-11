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28 минут назад

СМИ: воздушная тревога снова объявлена во всех областях Украины

Мария Иванова

На всей территории Украины во второй раз за день объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает «24 канал».

По данным канала, около 11:00 произошли взрывы в Днепропетровской и Николаевской областях, вероятно, сработала система ПВО.

Местные власти сообщили об атаке дронов на Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области

По информации «Страны», ПВО также сработала в Киевской, Одесской и Хмельницкой областях.

Ранее украинские СМИ сообщили об атаках на Ладыжскую ТЭС в Винницкой области и взрывах на инфраструктурных объектах Запорожья.

Накануне, 10 октября, по всей Украине также была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Кривом Роге, Виннице, Ивано-Франковской и Ровенской областях.

Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что это был массированный удар, целью которого стали энергетическая инфраструктура, объекты военного управления и связи Украины.

В мире,Видео,Владимир Путин,
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