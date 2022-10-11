СМИ: воздушная тревога снова объявлена во всех областях Украины

На всей территории Украины во второй раз за день объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает «24 канал».
По данным канала, около 11:00 произошли взрывы в Днепропетровской и Николаевской областях, вероятно, сработала система ПВО.
По информации «Страны», ПВО также сработала в Киевской, Одесской и Хмельницкой областях.
Ранее украинские СМИ сообщили об атаках на Ладыжскую ТЭС в Винницкой области и взрывах на инфраструктурных объектах Запорожья.
Накануне, 10 октября, по всей Украине также была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Кривом Роге, Виннице, Ивано-Франковской и Ровенской областях.
Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что это был массированный удар, целью которого стали энергетическая инфраструктура, объекты военного управления и связи Украины.