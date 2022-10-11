Наступление переломного момента в специальной военной операции на Украине может ожидаться в ноябре-феврале, предупредил председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель. Об этом сообщает агентство «БелТА».

Во вторник, 11 октября, представитель ведомства оценил военно-политическую обстановку в стране и за рубежом.

«Если Российская Федерация качественно проведет мобилизацию, обеспечит свою группировку техническими средствами и передовыми вооружениями, то боевые действия вступят в ключевую фазу», — пояснил Тертель.

При этом он не уточнил, что именно подразумевается под переломным моментом и какие могут быть дальнейшие шаги Минска.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.