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45 минут назад

В КГБ Белоруссии высказались о сроках переломного момента в спецоперации

Газета.Ru

Наступление переломного момента в специальной военной операции на Украине может ожидаться в ноябре-феврале, предупредил председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель. Об этом сообщает агентство «БелТА».

Во вторник, 11 октября, представитель ведомства оценил военно-политическую обстановку в стране и за рубежом.

Путин и Лукашенко договорились о развертывании группировки войск

«Если Российская Федерация качественно проведет мобилизацию, обеспечит свою группировку техническими средствами и передовыми вооружениями, то боевые действия вступят в ключевую фазу», — пояснил Тертель.

При этом он не уточнил, что именно подразумевается под переломным моментом и какие могут быть дальнейшие шаги Минска.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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