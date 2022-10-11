На Украине заявили о взрывах в Николаевской области и Запорожье

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Николаевской области и Запорожье. Об этом пишет РИА Новости.

По предварительным данным, в Николаевской области работают системы ПВО. В свою очередь, глава подконтрольной Киеву Запорожской областной администрации Александр Старух заявил, Запорожье было атаковано ракетами — их целями стали объекты инфраструктуры.

Напомним, что утром во вторник, 11 октября, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось об атаках на Ладыжскую ТЭС в Винницкой области — по последней информации, там было повреждено электрооборудование. Также известно о взрывах в Одесской, Киевской, Хмельницкой, Ровенской областях и в Кривом Роге.