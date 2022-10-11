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56 минут назад

На Украине заявили о взрывах в Николаевской области и Запорожье

Никита Бородкин

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Николаевской области и Запорожье. Об этом пишет РИА Новости.

По предварительным данным, в Николаевской области работают системы ПВО. В свою очередь, глава подконтрольной Киеву Запорожской областной администрации Александр Старух заявил, Запорожье было атаковано ракетами — их целями стали объекты инфраструктуры.

СМИ: в Одесской области прогремели взрывы

Напомним, что утром во вторник, 11 октября, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось об атаках на Ладыжскую ТЭС в Винницкой области — по последней информации, там было повреждено электрооборудование. Также известно о взрывах в Одесской, Киевской, Хмельницкой, Ровенской областях и в Кривом Роге.

Ранее, 10 октября, на Украине также была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Кривом Роге, Виннице, Ивано-Франковской и Ровенской областях. Позднее президент России Владимир Путин рассказал, что это был массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетической инфраструктуры, военного управления и связи.

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