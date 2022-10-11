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1 час назад

Посол Литвы заявил, что иностранные посольства не намерены эвакуироваться из Киева

ТАСС

Дипломатические представительства зарубежных стран не планируют покидать Киев. Об этом во вторник в эфире национального радио LRT заявил посол Литвы на Украине Вальдемарас Сарапинас.

Литва заявила, что иностранные посольства не намерены эвакуироваться из Киева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы таких шагов не планируем", - сказал он. Дипломат утверждал, что постоянно поддерживает связь с коллегами, особенно из европейских посольств. "Такие планы никто не рассматривает", - отметил Сарапинас.

Он опроверг появившуюся в СМИ информацию, что иностранные посольства намерены покинуть Киев.

"Это абсолютная неправда", - утверждал посол.

Ранее, во вторник, представитель МИД Казахстана сообщил, что министерство рассматривает возможность "полной эвакуации" сотрудников посольства на Украине.

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