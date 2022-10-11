СМИ: Анкара ожидает встречу Путина и Эрдогана в Астане

Турецкие власти ожидают проведение переговоров между президентами Турции и России Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным 12 октября в Астане . Об этом со ссылкой на агентство France-Presse пишет ТАСС.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее не исключил возможность встречи Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

13 - 14 октября в Казахстане пройдут саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, заседание совета глав СНГ и саммит «Центральная Азия - Россия». Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что Путин будет участвовать в этих мероприятиях. Ожидается, что 12-13 октября Астану посетит Эрдоган. Турецкий лидер уже выразил надежду на встречу с главой России. Он отметил, что «было бы хорошо подробно обсудить двусторонние отношения через три - четыре дня» в Астане.