ЗАЭС начала получать электричество по ЛЭП для собственных нужд

Подача электричества на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) для собственных нужд осуществляется по новым линиям электропередач (ЛЭП). Об этом заявил во вторник советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия-24".
"Сейчас ситуацию удалось выправить. И город подключен к электроснабжению, и станция работает в режиме нового энергообеспечения под так называемые собственные нужды", - сказал он.
"Пока, к сожалению, говорить об этом преждевременно, потому что для того, чтобы разогнать блоки и запустить их, необходимо гарантированное бесперебойное электроснабжение. Вся эта процедура запуска и последующего поддержания реактора в рабочем состоянии, она вся связана с электроэнергией", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос