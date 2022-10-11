ЗАЭС начала получать электричество по ЛЭП для собственных нужд

"Пока, к сожалению, говорить об этом преждевременно, потому что для того, чтобы разогнать блоки и запустить их, необходимо гарантированное бесперебойное электроснабжение. Вся эта процедура запуска и последующего поддержания реактора в рабочем состоянии, она вся связана с электроэнергией", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос