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47 минут назад

Ливан и Израиль подошли к «историческому соглашению»

Мария Иванова

Ливан и Израиль получили окончательный проект соглашения о морской границе, который удовлетворяет всем их требованиям. Об этом сообщает Reuters.

Ливан и Израиль подошли к «историческому соглашению»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сделка урегулирует территориальный спор на восточной оконечности Средиземного моря в зоне, где Ливан планирует вести разведку природного газа, и в районе вод, где Израиль уже нашел запасы углеводородов.

В Ливане грозили применить силу, если Израиль начнет работы вблизи спорного района до достижения какого-либо соглашения.

Проект сделки был составлен при посредничестве США и в скором времени должен привести к «историческому соглашению», заявили представители двух стран.

«Если все пойдет хорошо, усилия Амоса Хохштейна неминуемо приведут к исторической сделке», - сказал ведущий переговорщик от Ливана Бу Сааб.

Такое заявление он сделал через несколько минут после получения проекта от Хохштейна - американского чиновника, который месяцами занимался челночной дипломатией, пытаясь положить конец территориальному спору.

«Все наши требования были выполнены, изменения, о которых мы просили, были внесены. Мы защитили интересы безопасности Израиля и находимся на пути к историческому соглашению», - заявил советник по национальной безопасности Израиля Эяль Хулата, возглавлявший переговорную группу своей страны.

При этом президент Ливана заявлял, что соглашение не будет означать партнерства с Израилем, страной, которую Ливан официально считает врагом.

В мире,Амос Хохштейн,
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