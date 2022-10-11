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29 минут назад

В "Росэнергоатоме" рассказали о том, что Украина хотела выкрасть архив ЗАЭС

Газета.Ru

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что украинская сторона готовила кражу уникального архива Запорожской атомной электростанции, но российские оперативные службы ее предотвратили. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия-24».

«Оперативными службами была предотвращена кража архива, уникального архива Запорожской станции. И это тоже готовилось, и это тоже удалось предотвратить», — отметил Карчаа.

По его словам, ситуация на станции и в Энергодаре в данный момент остается неспокойной, в частности, из-за приближающегося зимнего периода.

«Существует угроза неподачи тепла в дома в отопительный сезон, потому что тепло для города Энгергодара — это станция, это работающие энергоблоки», — пояснил он.

Ранее издание Foreign Policy сообщало, что Украина потребовала от США снять запрет на поставки оперативно-тактических ракет ATACMS после обстрелов объектов украинской инфраструктуры. Отмечается, что киевские власти просят Вашингтон передать им ракеты ATACMS с дальностью поражения до 300 км.

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