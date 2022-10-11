Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что украинская сторона готовила кражу уникального архива Запорожской атомной электростанции, но российские оперативные службы ее предотвратили. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия-24».

«Оперативными службами была предотвращена кража архива, уникального архива Запорожской станции. И это тоже готовилось, и это тоже удалось предотвратить», — отметил Карчаа.

По его словам, ситуация на станции и в Энергодаре в данный момент остается неспокойной, в частности, из-за приближающегося зимнего периода.

«Существует угроза неподачи тепла в дома в отопительный сезон, потому что тепло для города Энгергодара — это станция, это работающие энергоблоки», — пояснил он.