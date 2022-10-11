В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 62.31EUR 60.80
Войти в почту
13 минут назад

Посол ЕС в Белоруссии сообщил о своем уходе

Lenta.ru

Посол Европейского союза в Белоруссии Дирк Шубель сообщил, что покидает эту должность. Об этом пишет РИА Новости.

Посол ЕС в Белоруссии сообщил о своем уходе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«После трех лет пребывания в должности мой мандат посла ЕС в Белоруссии подошел к концу. Белорусские власти решили не продлевать мне визу и аккредитацию еще на год, что очень затрудняет реализацию моего мандата», — сказал посол.

Шубель признался, что сожалеет о таком решении, так как он был готов продолжать работу с Белоруссией. Он также добавил, что теперь исполнять обязанности главы представительства ЕС в Минске будет Эвелина Шульц, а сам он назначен специальным посланником ЕС по Восточному партнерству.

Ранее глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что республика не собирается воевать с Украиной, однако допускает войну с соседними странами в случае провокаций.

В мире,Виктор Хренин,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители