Посол ЕС в Белоруссии сообщил о своем уходе

Посол Европейского союза в Белоруссии Дирк Шубель сообщил, что покидает эту должность. Об этом пишет РИА Новости.
«После трех лет пребывания в должности мой мандат посла ЕС в Белоруссии подошел к концу. Белорусские власти решили не продлевать мне визу и аккредитацию еще на год, что очень затрудняет реализацию моего мандата», — сказал посол.
Шубель признался, что сожалеет о таком решении, так как он был готов продолжать работу с Белоруссией. Он также добавил, что теперь исполнять обязанности главы представительства ЕС в Минске будет Эвелина Шульц, а сам он назначен специальным посланником ЕС по Восточному партнерству.
Ранее глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что республика не собирается воевать с Украиной, однако допускает войну с соседними странами в случае провокаций.