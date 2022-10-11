Посол ЕС в Белоруссии сообщил о своем уходе

«После трех лет пребывания в должности мой мандат посла ЕС в Белоруссии подошел к концу. Белорусские власти решили не продлевать мне визу и аккредитацию еще на год, что очень затрудняет реализацию моего мандата», — сказал посол.

Шубель признался, что сожалеет о таком решении, так как он был готов продолжать работу с Белоруссией. Он также добавил, что теперь исполнять обязанности главы представительства ЕС в Минске будет Эвелина Шульц, а сам он назначен специальным посланником ЕС по Восточному партнерству.