В Раде заявили о взрывах в Киевской и Хмельницкой областях

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил о том, что в Киевской и Хмельницкой областях слышны взрывы. Об этом пишет ТАСС.
«Сообщают о взрывах в Киевской области. Также взрывы в Хмельницкой области», - заявил он.
При этом, по данным местных властей, в Хмельницкой области работает система противовоздушной обороны.
Воздушная тревога был объявлена сегодня на всей территории Украины. Украинские СМИ писали об атаках на Ладыжскую ТЭС в Винницкой области и взрывах на инфраструктурных объектах Запорожья.
Накануне на Украине также была объявлена воздушная тревога и слышны взрывы в ряде регионов, в том числе в Киеве. Президент РФ Владимир Путин отметил, что целью массированного удара стали энергетическая инфраструктура, объекты военного управления и связи Украины. Российский лидер обвинил Киев в совершении терактов на российской территории и подчеркнул, что «оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно».