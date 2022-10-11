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15 минут назад

В Раде заявили о взрывах в Киевской и Хмельницкой областях

Алиса Селезнёва

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил о том, что в Киевской и Хмельницкой областях слышны взрывы. Об этом пишет ТАСС.

В Раде заявили о взрывах в Киевской и Хмельницкой областях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сообщают о взрывах в Киевской области. Также взрывы в Хмельницкой области», - заявил он.

При этом, по данным местных властей, в Хмельницкой области работает система противовоздушной обороны.

Воздушная тревога был объявлена сегодня на всей территории Украины. Украинские СМИ писали об атаках на Ладыжскую ТЭС в Винницкой области и взрывах на инфраструктурных объектах Запорожья.

Накануне на Украине также была объявлена воздушная тревога и слышны взрывы в ряде регионов, в том числе в Киеве. Президент РФ Владимир Путин отметил, что целью массированного удара стали энергетическая инфраструктура, объекты военного управления и связи Украины. Российский лидер обвинил Киев в совершении терактов на российской территории и подчеркнул, что «оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно».

В мире,Алексей Гончаренко,Владимир Путин,Верховная Рада,
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