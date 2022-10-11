В Раде заявили о взрывах в Киевской и Хмельницкой областях

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил о том, что в Киевской и Хмельницкой областях слышны взрывы. Об этом пишет ТАСС.

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«Сообщают о взрывах в Киевской области. Также взрывы в Хмельницкой области», - заявил он.

При этом, по данным местных властей, в Хмельницкой области работает система противовоздушной обороны.

Воздушная тревога был объявлена сегодня на всей территории Украины. Украинские СМИ писали об атаках на Ладыжскую ТЭС в Винницкой области и взрывах на инфраструктурных объектах Запорожья.