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18 минут назад

В США проиллюстрировали удары по Киеву взрывом на Крымскому мосту

Никита Бородкин

Американское издание New York Post проиллюстрировало массированные удары по инфраструктурным объектам Украины снимком взрыва на Крымском мосту. Как сообщает Readovka, в публикации не уточняется, что это был украинский теракт.

В статье автор рассуждает на тему ядерной эскалации конфликта на Украине и считает, что применение тактического ядерного оружия «звучит страшно, но все же ослабит Россию». При этом в публикации не уточняется, что российские ракетные удары наносились по военным объектам и объектам критической инфраструктуры.

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Напомним, что утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. Как заявлял президент России Владимир Путин, авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются украинские спецслужбы.

10 октября украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Кривом Роге, Виннице, Ивано-Франковской и Ровенской областях. Позднее Путин рассказал, что это был массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетической инфраструктуры, военного управления и связи.

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