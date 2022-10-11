В США проиллюстрировали удары по Киеву взрывом на Крымскому мосту

Американское издание New York Post проиллюстрировало массированные удары по инфраструктурным объектам Украины снимком взрыва на Крымском мосту. Как сообщает Readovka, в публикации не уточняется, что это был украинский теракт.
В статье автор рассуждает на тему ядерной эскалации конфликта на Украине и считает, что применение тактического ядерного оружия «звучит страшно, но все же ослабит Россию». При этом в публикации не уточняется, что российские ракетные удары наносились по военным объектам и объектам критической инфраструктуры.
Напомним, что утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. Как заявлял президент России Владимир Путин, авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются украинские спецслужбы.
10 октября украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Кривом Роге, Виннице, Ивано-Франковской и Ровенской областях. Позднее Путин рассказал, что это был массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетической инфраструктуры, военного управления и связи.