Американское издание New York Post проиллюстрировало массированные удары по инфраструктурным объектам Украины снимком взрыва на Крымском мосту. Как сообщает Readovka, в публикации не уточняется, что это был украинский теракт.

В статье автор рассуждает на тему ядерной эскалации конфликта на Украине и считает, что применение тактического ядерного оружия «звучит страшно, но все же ослабит Россию». При этом в публикации не уточняется, что российские ракетные удары наносились по военным объектам и объектам критической инфраструктуры.

Напомним, что утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. Как заявлял президент России Владимир Путин, авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются украинские спецслужбы.