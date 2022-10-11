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19 минут назад

Казахстан заявил о скором увеличении поставок нефти через Россию

Lenta.ru

Каспийский трубопроводный консорциум, через который Казахстан проводит большую часть своего нефтяного экспорта, должен возобновить работу в полном объеме до конца ноября. Об этом заявил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков, передает ТАСС.

Казахстан заявил о скором увеличении поставок нефти через Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, из трех выносных причальных устройств в порту Новороссийска пока функционирует одно, однако из-за ремонтных работ на нефтегазовом месторождении Кашаган его пока достаточно.

Два причальных устройства — ВПУ-1 и ВПУ-2 — были выведены из эксплуатации в конце августа. Во время планового техобслуживания эксперты обнаружили повреждения, требовавшие немедленного ремонта.

Эксперты указывали, что если ремонт не удастся завершить за два-три месяца, то работы затянутся до весны из-за сезона штормов. В случае промедления поставки казахстанской нефти на мировой рынок существенно сократятся.

В 2022 году прокачку по маршруту ограничивали четыре раза. В марте шторм повредил отгрузочные шланги, в мае проводилось разминирование акватории от снарядов времен Великой Отечественной войны, а в июле прекратить работу консорциума потребовал Приморский районный суд Новороссийска. Последнее решение удалось обжаловать.

На этом фоне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев потребовал от правительства организовать экспорт нефти в обход России. А депутат мажилиса Айдос Сарым назвал Россию ненадежным партнером из-за многочисленных препятствий, которые возникают при использовании ее инфраструктуры.

В мире,Болат Акчулаков,Новороссийский морской торговый порт,
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