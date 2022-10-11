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22 минуты назад

Посольство России в Берлине забросали баллонами с красной краской

Газета.Ru

Посольство Российской Федерации в Берлине забросали баллонами с красной краской, сообщает агентство dpa.

Посольство России в Берлине забросали баллонами с красной краской
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным полиции, которую цитирует агентство, нападение на посольство произошло поздно вечером в понедельник, 10 октября.

Красная краска, запущенная вандалами в баллонах и бутылках, попала на ворота и ограду посольства. В результате инцидента никто не пострадал, а сотрудники посольства уже отмыли ворота и ограду от водорастворимой краски.

Расследованием инцидента уже занимается федеральная полиция Германии.

Ранее министерство обороны России сообщило о достижении цели массированного удара по Украине 10 октября.

Утром 10 октября украинские СМИ начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области. Под ракетными ударами также оказались Харьков, Днепропетровск, Одесса, Львов и Львовская область, Тернополь, Ивано-Франковск, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области.

Позднее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что были повреждены не менее 10 значимых объектов инфраструктуры в восьми регионах страны и Киеве.

В мире,Денис Шмыгаль,Минобороны России,
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