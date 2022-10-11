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11 минут назад

На Украине вводят веерные отключения электроэнергии

Лера Букина

На Украине начали вводить ввели веерные отключения электроэнергии. В частности, это сделали в Киеве и Киевской области, сообщила компания ДТЭК Киевские региональные электросети, передает ТАСС.

На Украине без электричества остались более 300 населенных пунктов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Это сделано с целью балансировки энергосистемы, говорится в сообщении. Кроме того, отмечается, что это позволит предотвратить масштабные отключения.

«Государственная энергокомпания НЭК Укрэнерго ввела графики аварийного отключения электроснабжения. В него попали часть промышленных и бытовых клиентов в Киевской области», - уточняется в заявлении.

Местные издания, ссылаясь на энергоконцерн ДТЭК, сообщают, что в Киеве и области не будет электричества примерно с 8.00 до 12.00 и с 20.00 до 24.00.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины ранее сообщила, что электричество отсутствует в 301 населенном пункте в пяти областях Украины. Речь идет о Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Отмечается, что 30 пожаров удалось ликвидировать. Они возникли из-за взрывов, которые прогремели накануне.

В понедельник ГСЧС проинформировала о том, что Полтавская, Львовская, Сумская, Харьковская и Тернопольская области остались без электроснабжения.

Частичные отключения затронули остальную часть Украины. В офисе президента Украины попросили жителей страны выключить свет и не пользоваться электроприборами в понедельник с 17:00 до 22:00 (совпадает с мск). Это было сделано с целью снижения нагрузки на энергосистему.

Днем ранее по всей Украине объявили воздушную тревогу. Взрывы были слышны в Киеве, Харькове, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Кривом Роге, Виннице, Ивано-Франковской и Ровенской областях.

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