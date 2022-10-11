На Украине без электричества остались более 300 населенных пунктов

На Украине начали вводить ввели веерные отключения электроэнергии. В частности, это сделали в Киеве и Киевской области, сообщила компания ДТЭК Киевские региональные электросети, передает ТАСС.

Это сделано с целью балансировки энергосистемы, говорится в сообщении. Кроме того, отмечается, что это позволит предотвратить масштабные отключения.

«Государственная энергокомпания НЭК Укрэнерго ввела графики аварийного отключения электроснабжения. В него попали часть промышленных и бытовых клиентов в Киевской области», - уточняется в заявлении.

Местные издания, ссылаясь на энергоконцерн ДТЭК, сообщают, что в Киеве и области не будет электричества примерно с 8.00 до 12.00 и с 20.00 до 24.00.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины ранее сообщила, что электричество отсутствует в 301 населенном пункте в пяти областях Украины. Речь идет о Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Отмечается, что 30 пожаров удалось ликвидировать. Они возникли из-за взрывов, которые прогремели накануне.

В понедельник ГСЧС проинформировала о том, что Полтавская, Львовская, Сумская, Харьковская и Тернопольская области остались без электроснабжения.

Частичные отключения затронули остальную часть Украины. В офисе президента Украины попросили жителей страны выключить свет и не пользоваться электроприборами в понедельник с 17:00 до 22:00 (совпадает с мск). Это было сделано с целью снижения нагрузки на энергосистему.