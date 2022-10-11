На Украине сообщили о взрывах в Ровенской области и Кривом Роге

Утром 11 октября в Ровенской области и Кривом Роге прогремели взрывы. Об этом сообщает «24 канал».

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11 октября на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Украинские СМИ писали об атаках на Ладыжскую ТЭС в Винницкой области и взрывах на инфраструктурных объектах Запорожья.

Накануне, 10 октября, по всей Украине также была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Кривом Роге, Виннице, Ивано-Франковской и Ровенской областях.