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19 минут назад

На Украине сообщили о взрывах в Ровенской области и Кривом Роге

Мария Иванова

Утром 11 октября в Ровенской области и Кривом Роге прогремели взрывы. Об этом сообщает «24 канал».

На Украине сообщили о взрывах в Ровенской области и Кривом Роге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

11 октября на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Украинские СМИ писали об атаках на Ладыжскую ТЭС в Винницкой области и взрывах на инфраструктурных объектах Запорожья.

Накануне, 10 октября, по всей Украине также была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Кривом Роге, Виннице, Ивано-Франковской и Ровенской областях.

Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что это был массированный удар, целью которого стали энергетическая инфраструктура, объекты военного управления и связи Украины.

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