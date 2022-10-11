В Казахстане анонсировали полную эвакуацию своего посольства из Киева

В МИД Казахстана обсуждают вопрос о полной эвакуации сотрудников своего посольства на Украине. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на представителя МИД Айбека Смадиярова.
Дипломаты отметили, что сейчас проверяется информацию о том, сколько граждан Казахстана находятся на Украине, «потому что из-за последних событий эта цифра разнится».
Смадияров подчеркнул, что посольство Казахстана в стране продолжает работу.
«Сейчас вопрос не о закрытии посольства, вопрос стоит об эвакуации сотрудников нашего посольства. Этот вопрос в ближайшие дни будет решен», - сказал он.
По словам Смадиярова, эвакуация, скорее всего, будет полной.
Ранее посольство Казахстана призвало своих граждан по возможности покинуть Украину на фоне атак на украинскую инфраструктуру. С таким же призывом выступили Нидерланды, а посольство США попросило американцев «покинуть Украину уже сейчас, используя частный наземный транспорт».