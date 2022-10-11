В Казахстане анонсировали полную эвакуацию своего посольства из Киева

В МИД Казахстана обсуждают вопрос о полной эвакуации сотрудников своего посольства на Украине. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на представителя МИД Айбека Смадиярова.

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Дипломаты отметили, что сейчас проверяется информацию о том, сколько граждан Казахстана находятся на Украине, «потому что из-за последних событий эта цифра разнится».

Смадияров подчеркнул, что посольство Казахстана в стране продолжает работу.

«Сейчас вопрос не о закрытии посольства, вопрос стоит об эвакуации сотрудников нашего посольства. Этот вопрос в ближайшие дни будет решен», - сказал он.

По словам Смадиярова, эвакуация, скорее всего, будет полной.