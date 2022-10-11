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43 минуты назад

На Украине сообщили о ракетных ударах по шести областям

Lenta.ruиещё 1

Ракетным ударам с утра вторника, 11 октября, подверглись шесть областей Украины: Киевская, Винницкая, Ровенская, Днепропетровская, Одесская, Николаевская области, а также три города — Кривой Рог, Ивано-Франковск, Запорожье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

На Украине сообщили о ракетных ударах по шести областям
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Также во многих регионах наблюдаются проблемы с подачей электричества: так, в Киеве и Киевской области вводят почасовое отключение электроэнергии.

В Винницкой области из-за ударов было повреждено электрооборудование на Ладыжинской ТЭС. Кроме того, из-за перебоев с подачей электричества работу приостановило крупнейшее на Украине горнодобывающее предприятие Ferrexpo, один из производителей железной руды.

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