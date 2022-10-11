На Украине сообщили о ракетных ударах по шести областям

Ракетным ударам с утра вторника, 11 октября, подверглись шесть областей Украины: Киевская, Винницкая, Ровенская, Днепропетровская, Одесская, Николаевская области, а также три города — Кривой Рог, Ивано-Франковск, Запорожье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Отмечается, что на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Также во многих регионах наблюдаются проблемы с подачей электричества: так, в Киеве и Киевской области вводят почасовое отключение электроэнергии.