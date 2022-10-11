СМИ: в Одесской области прогремели взрывы

Украинские СМИ сообщают, что в Одесской и Винницкой областях прогремели взрывы. Об этом пишет РИА Новости.

Утром 11 октября воздушная тревога сперва была объявлена в 10 регионах Украины, а после и по всей стране. Местные СМИ сообщали об атаках на Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области, а также взрывах на инфраструктурных объектах Запорожья.

Накануне, 10 октября, по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Кривом Роге, Виннице, Ивано-Франковской и Ровенской областях.