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48 минут назад

СМИ: в Одесской области прогремели взрывы

Никита Бородкин

Украинские СМИ сообщают, что в Одесской и Винницкой областях прогремели взрывы. Об этом пишет РИА Новости.

Утром 11 октября воздушная тревога сперва была объявлена в 10 регионах Украины, а после и по всей стране. Местные СМИ сообщали об атаках на Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области, а также взрывах на инфраструктурных объектах Запорожья.

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Накануне, 10 октября, по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Кривом Роге, Виннице, Ивано-Франковской и Ровенской областях.

Позднее президент России Владимир Путин заявил, что это был массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетической инфраструктуры, военного управления и связи. Как заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в восьми регионах были повреждены 11 важных инфраструктурных объектов.

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