Премьер Латвии призвал отменить все турвизы для россиян

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш призвал всех лидеров ЕС отменить выдачу туристических виз россиянам, Об этом сообщает The Guardian.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В интервью The Guardian Кариньш заявил, что многие российские мужчины не захотят воевать и это может спровоцировать «потенциально огромную волну иммиграции из России». По его мнению, это представляет угрозу безопасности для Европы.

«Я думаю, что большинство политических диссидентов уже уехали. После них будут экономические приспособленцы, уезжающие по многим, многим другим причинам и люди с неизвестными взглядами», - заявил премьер-министр.

Латвия, наряду с Польшей, Литвой, Эстонией и Финляндией, закрылась для российских туристов.

Первые четыре страны с 19 сентября перестали пускать на свою территорию российских туристов, бизнесменов и спортсменов с шенгенскими визами.