В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 62.31EUR 60.80
Войти в почту
32 минуты назад

Премьер Латвии призвал отменить все турвизы для россиян

Мария Иванова

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш призвал всех лидеров ЕС отменить выдачу туристических виз россиянам, Об этом сообщает The Guardian.

Премьер Латвии призвал отменить все турвизы для россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В интервью The Guardian Кариньш заявил, что многие российские мужчины не захотят воевать и это может спровоцировать «потенциально огромную волну иммиграции из России». По его мнению, это представляет угрозу безопасности для Европы.

«Я думаю, что большинство политических диссидентов уже уехали. После них будут экономические приспособленцы, уезжающие по многим, многим другим причинам и люди с неизвестными взглядами», - заявил премьер-министр.

Латвия, наряду с Польшей, Литвой, Эстонией и Финляндией, закрылась для российских туристов.

Первые четыре страны с 19 сентября перестали пускать на свою территорию российских туристов, бизнесменов и спортсменов с шенгенскими визами.

Исключения из запрета сделаны для диссидентов, обладателей гуманитарных виз, членов семей граждан ЕС, обладателей видов на жительство, дипломатов и водителей грузовиков.

В мире,ЕС,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители