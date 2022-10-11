Украинские СМИ сообщили о воздушной тревоге на всей территории страны

К 09:00 (по московскому времени) на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает «Карта воздушных тревог Украины».

Ранее утром тревога была объявлена в Киеве, Киевской области, а также Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Одесской, Николаевской, Житомирской, Полтавской, Сумской областях.

Украинские СМИ писали об атаках на Ладыжскую ТЭС в Винницкой области и взрывах на инфраструктурных объектах Запорожья.

Накануне, 10 октября, по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Кривом Роге, Виннице, Ивано-Франковской и Ровенской областях.