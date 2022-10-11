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12 минут назад

Экстренный саммит G7 с участием Зеленского пройдет онлайн

Мария Иванова

Экстренная виртуальная встреча «Большой семерки», которую попросил созвать президент Украины Владимир Зеленский, пройдет в 15:00 (по Москве) 11 октября. Об этом сообщает The New York Times.

Саммит начнется с выступления Зеленского.

Зеленский попросил канцлера Германии Олафа Шольца созвать экстренный саммит G7 на фоне массированного удара по украинской инфраструктуре 10 октября.

Readovka: Зеленского экстренно эвакуируют в секретный бункер

Как отмечает NYT, Зеленский «ясно дал понять, чего он хочет от семи самых богатых демократий мира: больше передовых систем противовоздушной обороны».

Джейк Салливан, советник по национальной безопасности США, заявил, что Вашингтон готовится удовлетворить просьбу Зеленского по системам ПВО, а также работает с союзниками над отправкой дополнительных вооружений и средств на Украину.

В Минобороны Германии сообщили о поставке Украине первой из четырех систем ПВО IRIS-T.

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