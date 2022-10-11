Экстренный саммит G7 с участием Зеленского пройдет онлайн

Экстренная виртуальная встреча «Большой семерки», которую попросил созвать президент Украины Владимир Зеленский, пройдет в 15:00 (по Москве) 11 октября. Об этом сообщает The New York Times.

Саммит начнется с выступления Зеленского.

Зеленский попросил канцлера Германии Олафа Шольца созвать экстренный саммит G7 на фоне массированного удара по украинской инфраструктуре 10 октября.

Как отмечает NYT, Зеленский «ясно дал понять, чего он хочет от семи самых богатых демократий мира: больше передовых систем противовоздушной обороны».

Джейк Салливан, советник по национальной безопасности США, заявил, что Вашингтон готовится удовлетворить просьбу Зеленского по системам ПВО, а также работает с союзниками над отправкой дополнительных вооружений и средств на Украину.