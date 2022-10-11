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31 минуту назад

Новая Зеландия ввела санкции в отношении российских бизнесменов

Лера Букина

Власти Новой Зеландии прибегли к новым ограничениям против России. В санкционный список страны вошли 51 российский предприниматель и 24 госслужащих новых регионов РФ. Об этом сообщает газета New Zealand Herald, передает ТАСС.

Новая Зеландия ввела санкции против 51 россиянина
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Среди тех, кто подпал под ограничения, - председатель совета директоров металлургической и горнодобывающей компании Evraz Александр Абрамов. Это также коснулось и его семьи.

Также в соответствующем списке числятся председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, бывший президент, член совета директоров, председатель правления и совладелец ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов, гендиректор, председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков, экс-председатель совета директора корпорации АФК «Система» Владимир Евтушенков, гендиректор компании «Интеррос», председатель правления компании «Норильский никель» Владимир Потанин, гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и другие бизнесмены.

Также санкции ввели в отношении заместителя председателя правительства Херсонской области Владимира Беспалова, главы правительства Запорожской области Антона Кольцова, вице-премьера правительства Донецкой Народной Республики Евгения Солнцева и других чиновников из вышеуказанных регионов, а также Луганской Народной Республики.

Ограничения предполагают запрет на въезд в страну. Их самолетам также будет запрещено входить в воздушное пространство государства. Суды не смогут заходить в порты. Их активы заморозят. Для Абрамова предусмотрели некоторые исключения.

Санкции начнут действовать в среду, 12 октября.

Ранее Еврокомиссия сообщила об утверждении Евросоюзом восьмого пакета санкций против России. Он включает в себя введение потолка цен на нефть.

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