Новая Зеландия ввела санкции против 51 россиянина

Власти Новой Зеландии прибегли к новым ограничениям против России. В санкционный список страны вошли 51 российский предприниматель и 24 госслужащих новых регионов РФ. Об этом сообщает газета New Zealand Herald, передает ТАСС.

Среди тех, кто подпал под ограничения, - председатель совета директоров металлургической и горнодобывающей компании Evraz Александр Абрамов. Это также коснулось и его семьи.

Также санкции ввели в отношении заместителя председателя правительства Херсонской области Владимира Беспалова, главы правительства Запорожской области Антона Кольцова, вице-премьера правительства Донецкой Народной Республики Евгения Солнцева и других чиновников из вышеуказанных регионов, а также Луганской Народной Республики.

Ограничения предполагают запрет на въезд в страну. Их самолетам также будет запрещено входить в воздушное пространство государства. Суды не смогут заходить в порты. Их активы заморозят. Для Абрамова предусмотрели некоторые исключения.

Санкции начнут действовать в среду, 12 октября.