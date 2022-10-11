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9 минут назад

На Украине без электроснабжения остается 301 населенный пункт

ТК «Звезда»иещё 2

Украинская государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) заявила, что утром 11 октября остаются обесточенными 301 населенный пункт после массированных ударов Российской Федерации по пунктам военного управления, энергетической инфраструктуры и связи.

На Украине без электричества остались более 300 населенных пунктов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В Telegram-канале ведомства отмечается, что обесточенными еще остаются населенные пункты в Киевской, Львовской, Сумской, Хмельницкой и Тернопольской областях.

Согласно сообщению службы, электроснабжение было восстановлено в более чем 3,5 тысячи населенных пунктов.

Напомним, что президент России Владимир Путин заявил о нанесении массированного удара высокоточным оружием по инфраструктуре Украины. Глава российского государства констатировал, что терактом на Крымском мосту киевский режим поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями.

В мире,Владимир Путин,
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