На Украине без электричества остались более 300 населенных пунктов

Украинская государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) заявила, что утром 11 октября остаются обесточенными 301 населенный пункт после массированных ударов Российской Федерации по пунктам военного управления, энергетической инфраструктуры и связи.

В Telegram-канале ведомства отмечается, что обесточенными еще остаются населенные пункты в Киевской, Львовской, Сумской, Хмельницкой и Тернопольской областях.

Согласно сообщению службы, электроснабжение было восстановлено в более чем 3,5 тысячи населенных пунктов.