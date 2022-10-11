В Сенате США призвали приостановить продажу оружия Саудовской Аравии

Председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес выступил за приостановку продажи вооружений Саудовской Аравии на фоне решения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, говорится в заявлении американского политика.

Менендес выразил мнение, что власти Судовской Аравии приняли «ужасное решение, руководствуясь собственными экономическими интересами», в связи с этим Соединенные Штаты должны немедленно заморозить сотрудничество с Саудовской Аравией по всем аспектам, включая продажу вооружений и сотрудничество в сфере безопасности, за рамками того, что является абсолютной необходимостью для защиты американских военнослужащих и интересов, передает ТАСС.

При этом Менендес подчеркнул, что в качестве председателя комитета по иностранным делам Сената не одобрит какое-либо сотрудничество с Эр-Риядом до тех пор, пока королевство «не изменит свою позицию» относительно конфликта на Украине.