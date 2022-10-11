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12 минут назад

В Сенате США призвали приостановить продажу оружия Саудовской Аравии

Деловая газета "Взгляд"

Председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес выступил за приостановку продажи вооружений Саудовской Аравии на фоне решения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, говорится в заявлении американского политика.

В Сенате США призвали приостановить продажу оружия Саудовской Аравии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Менендес выразил мнение, что власти Судовской Аравии приняли «ужасное решение, руководствуясь собственными экономическими интересами», в связи с этим Соединенные Штаты должны немедленно заморозить сотрудничество с Саудовской Аравией по всем аспектам, включая продажу вооружений и сотрудничество в сфере безопасности, за рамками того, что является абсолютной необходимостью для защиты американских военнослужащих и интересов, передает ТАСС.

При этом Менендес подчеркнул, что в качестве председателя комитета по иностранным делам Сената не одобрит какое-либо сотрудничество с Эр-Риядом до тех пор, пока королевство «не изменит свою позицию» относительно конфликта на Украине.

Накануне американское издание The Washington Post фактически обвинило Саудовскую Аравию в помощи России в проведении специальной военной операции на Украине из-за решения Эр-Рияда сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+. Днем ранее в Палате представителей Конгресса США предложили вывести из Саудовской Аравии и ОАЭ американские военные базы и системы противовоздушной обороны.

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