Описана реакция Анкары на подготовку диверсии на «Турецком потоке»

«Это абсолютно не сказывается на позиции Турции выступить в роли посредника для России и Украины. Не случайно после нынешней атаки, которую предприняли российские Вооруженные силы на Украине в ответ на террористический акт по Крымскому мосту, появились сообщения, что украинская сторона связалась с турецкой. Анкара подтвердила, что готова продолжать свои посреднические усилия в наведении мостов между Москвой и Киевом. Со стороны Пескова появилось сообщение, что в Астане на саммите намечается очередная встреча Путина и Эрдогана», — объяснил Станислав Тарасов.