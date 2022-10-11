Описана реакция Анкары на подготовку диверсии на «Турецком потоке»

Турция не станет отказываться от роли посредника в переговорах Москвы и Киева после заявления президента России Владимира Путина о подготовке диверсии на трубопроводе «Турецкий поток». Возможную реакцию Анкары в разговоре с «Лентой.ру» описал политолог, эксперт по ближнему Востоку и Кавказу Станислав Тарасов.
«Информация о том, что Турция стала усиливать охрану "Турецкого потока" и послала туда около пяти тысяч сотрудников жандармерии, береговой охраны, появилась буквально через день-два после инцидентов на "Северных потоках". Турция тогда не придавала этому широкое публичное звучание, не желая привлекать внимание, хотя служба безопасности и контрразведка Турции предприняли профилактические действия на этом направлении», — рассказал он.
По мнению политолога, для Анкары роль посредника в переговорах важна несмотря ни на что. Поэтому президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будет прикладывать все усилия, чтобы сохранить этот статус.
«Это абсолютно не сказывается на позиции Турции выступить в роли посредника для России и Украины. Не случайно после нынешней атаки, которую предприняли российские Вооруженные силы на Украине в ответ на террористический акт по Крымскому мосту, появились сообщения, что украинская сторона связалась с турецкой. Анкара подтвердила, что готова продолжать свои посреднические усилия в наведении мостов между Москвой и Киевом. Со стороны Пескова появилось сообщение, что в Астане на саммите намечается очередная встреча Путина и Эрдогана», — объяснил Станислав Тарасов.
Во время совещания с постоянными членами Совета безопасности России 10 октября Владимир Путин обвинил Украину в попытке подорвать трубопровод «Турецкий поток». «Совершен целый ряд терактов и попыток подобных преступлений в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры нашей страны, включая попытку подрыва на одном из участков газотранспортной системы "Турецкий поток"», — заявил российский лидер.
26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу, «Северном потоке» и незапущенном «Северном потоке-2», произошли взрывы, которые привели к масштабным утечкам газа.
22 сентября ФСБ России сообщила о задержании завербованного Службой безопасности Украины (СБУ) россиянина. По данным ведомства, он готовил теракт на российском газопроводе, через который поставлялся газ в Турцию и Европу.