Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал украинских военных свергнуть нынешнюю власть и взять ответственность за страну в свои руки. Его слова приводит РИА Новости.

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Политик выразил уверенность, что в рядах украинской армии еще есть достойные мужчины, «которым не чужда офицерская честь и будущее своей страны».

«Пора брать власть в стране в свои руки и свергнуть нынешнюю продажную националистическую верхушку, которая полностью подконтрольна западным кураторам», — призвал он.

По словам Шеремета, режим президента Украины Владимира Зеленского и киевской элиты могут уничтожить Украину, но «катастрофу еще можно остановить».