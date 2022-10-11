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26 минут назад

В Госдуме призвали украинских военных взять власть в свои руки

Lenta.ruиещё 1

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал украинских военных свергнуть нынешнюю власть и взять ответственность за страну в свои руки. Его слова приводит РИА Новости.

Депутат ГД призвал украинских военных взять власть в свои руки
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Политик выразил уверенность, что в рядах украинской армии еще есть достойные мужчины, «которым не чужда офицерская честь и будущее своей страны».

Медведев призвал полностью демонтировать политический режим Украины<br/>

«Пора брать власть в стране в свои руки и свергнуть нынешнюю продажную националистическую верхушку, которая полностью подконтрольна западным кураторам», — призвал он.

По словам Шеремета, режим президента Украины Владимира Зеленского и киевской элиты могут уничтожить Украину, но «катастрофу еще можно остановить».

Ранее стало известно, что киевские власти потребовали от президента США Джо Байдена «избавиться от сдержанности» и снять запрет на передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS (Army Tactical Missile System), чтобы поражать российские цели на расстоянии 200 миль.

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