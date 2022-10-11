Топливную стратегию Байдена сочли капитуляцией

Бывший министр энергетики США и бывший губернатор Техаса Рик Перри заявил, что политика команды американского лидера Джо Байдена привела страну к полной зависимости от иностранных энергоресурсов. Об этом он написал в статье для Fox News.

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По его словам, администрация Байдена предпочитает решать проблемы с помощью капитуляции. «Стратегия зависимости от зарубежных поставщиков, разработанная президентом, сделала страну уязвимой и угрожает столкнуть американскую экономику с обрыва», — подчеркнул он.

Перри заявил, что Белым домом были допущены многочисленные ошибки в регулировании отрасли энергетики, фактически поставив ее на грань исчезновения. Он считает, что «бездумные попытки» Соединенных Штатов зафиксировать цены наводнили рынок резервным стратегическим запасом американской нефти, однако цель не была достигнута.

«Хотя цены на нефть снизились по сравнению с летним пиком, они все еще на 1,49 доллара выше, чем в момент вступления Байдена в должность», — написал Перри.