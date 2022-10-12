Итальянский исследователь, специалист в области социологии терроризма Алессандро Орсини заявил, что западные СМИ намеренно искажают информацию о конфликте на Украине с целью формирования определенного общественного мнения.

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"Новые удары российских сил на Украине еще раз продемонстрировали, что Россия использует лишь малую часть своего военного потенциала, но западная пропаганда хочет заставить нас поверить, что Россия истощила все свои силы, чтобы подтолкнуть людей поддержать политику войны западного блока, во главе которого стоит [президент США Джо] Байден", - написал Орсини во вторник в своих социальных сетях, рекламируя свое участие в телепрограмме "Карт-бланш".

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В эфире популярного ток-шоу государственного телевидения Rai он повторил эту мысль, указав, что бесконечное снабжение Украины оружием не ведет к мирному разрешению. Исследователь полагает, что в случае дальнейшей эскалации конфликта и его выхода на ядерный уровень граждане западного мира возложат вину на американского президента и своих лидеров. Орсини также указал, что другим огромным заблуждением, в которое вводят западные СМИ, заключается в том, что все жители Украины поддерживают своего президента Владимира Зеленского. Профессор напомнил, что Киев на протяжении нескольких лет "уничтожал" русскоговорящее население своей страны, "тех, кто с исторической и культурной точек зрения считают себя русскими".

В ходе программы другими спикерами допускалась мысль, что США пытаются подать знак Зеленскому, который "слишком тянет поводок".