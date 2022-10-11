Япония решила продолжить поддерживать Украину

Правительство Японии продолжит оказывать поддержку Украине. Об этом заявил во вторник на регулярной пресс-конференции министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси.

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"Наша страна продолжит тесное сотрудничество с международным сообществом, в первую очередь со странами Группы семи, <...> будет поддерживать правительство Украины и украинский народ", - отметил он.

По словам Хаяси, Япония осуждает недавние ракетные удары, которые Россия нанесла по территории Украины. Он также сообщил, что данных о пострадавших соотечественниках пока не поступало, и повторил озвученный накануне его ведомством призыв к согражданам немедленно покинуть эту страну.