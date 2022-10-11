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43 минуты назад

Япония заявила о намерении продолжить поддерживать Украину

ТАСС

Правительство Японии продолжит оказывать поддержку Украине. Об этом заявил во вторник на регулярной пресс-конференции министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси.

Япония решила продолжить поддерживать Украину
Фото: ТАССТАСС

"Наша страна продолжит тесное сотрудничество с международным сообществом, в первую очередь со странами Группы семи, <...> будет поддерживать правительство Украины и украинский народ", - отметил он.

По словам Хаяси, Япония осуждает недавние ракетные удары, которые Россия нанесла по территории Украины. Он также сообщил, что данных о пострадавших соотечественниках пока не поступало, и повторил озвученный накануне его ведомством призыв к согражданам немедленно покинуть эту страну.

Президент России Владимир Путин в понедельник на оперативном совещании с членами Совета безопасности заявил о нанесении массированного удара по объектам энергетики, военного управления и связи Украины, а также предупредил Киев, что если украинские власти попытаются продолжить совершать теракты на территории РФ, то ответы будут жесткими.

В мире,Владимир Путин,Правительство Украины,
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