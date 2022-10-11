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22 минуты назад

Эрдоган призвал ЕС не поддерживать Грецию

Lenta.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Запад не поддерживать инициативы Афин, которые, по его словам, выдвигаются «под предлогом европейского единства и солидарности», передает РИА Новости.

Эрдоган призвал ЕС не поддерживать Грецию
Фото: ТАССТАСС

В вопросе напряженности в отношениях между Турцией и Грецией президент Эрдоган раскритиковал позицию Брюсселя. Турецкий лидер призвал Евросоюз пригласить Грецию к диалогу с Анкарой на двусторонней основе, а не поддерживать «незаконные инициативы Афин под предлогом европейского единства и солидарности».

«События в мире свидетельствует о том, что Турция незаменима для Европейского Союза и европейского региона», — заявил Эрдоган. Глава государства отметил, что участники саммита Европейского политического сообщества, прошедшего в Праге, высоко оценили посредническую роль Анкары по урегулированию конфликта между Россией и Украиной.

Ранее президент Турции Эрдоган сообщил, что Евросоюз неверно оценил последствия кризиса на Украине — западные страны столкнутся с тяжелой зимой. Помимо тяжелой зимы Эрдоган предрек век конфликтов, а не процветания, как предполагалось ранее.

В мире,Реджеп Эрдоган,ЕС,
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