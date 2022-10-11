Эрдоган призвал ЕС не поддерживать Грецию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Запад не поддерживать инициативы Афин, которые, по его словам, выдвигаются «под предлогом европейского единства и солидарности», передает РИА Новости.

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В вопросе напряженности в отношениях между Турцией и Грецией президент Эрдоган раскритиковал позицию Брюсселя. Турецкий лидер призвал Евросоюз пригласить Грецию к диалогу с Анкарой на двусторонней основе, а не поддерживать «незаконные инициативы Афин под предлогом европейского единства и солидарности».

«События в мире свидетельствует о том, что Турция незаменима для Европейского Союза и европейского региона», — заявил Эрдоган. Глава государства отметил, что участники саммита Европейского политического сообщества, прошедшего в Праге, высоко оценили посредническую роль Анкары по урегулированию конфликта между Россией и Украиной.